Bedir isminin anlamı nedir, Bedir ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Bedir isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Bedir ismi ne demek, Bedir ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Bedir isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Bedir İsminin anlamı nedir? TDK Bedir anlamı:

Bedir ismi TDK'da dolunay anlamında tanımlanmaktadır.

Bedir İsmi Kuranda geçiyor mu?

Bedir ismi Kuran'da geçmektedir.

Bedir isminin kökeni:

Bedir ismi Farsça-Arapça kökenli bir isimdir. Türkiye'de 6058 kişi tarafından kullanılmaktadır.

Bedir isminin cinsiyeti:

Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

Bedir isminin rengi:

Safran

Bedir ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 5 harf bulunmaktadır.

Bedir isminin Harf Analizi Nedir ?

Bedir ismi 5 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

B: Sezgisel, sakin

E: İletişim, duygusal karışık

D: Üstün güçler, güçlü

İ: Duygusal, sezgisel, sanatçı

R: Akıllı, lider, sert

Bedir isminin Numerolojisi Kaçtır?

Bedir ismi 5 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

B: 2

E: 6

D: 5

İ: 12

R: 21

= 46– Bedir İsminin Numeroloji Toplamı 46’dir.

Bedir isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Bedir ismi 5 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Bedir isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

B: 2E: 5D: 4İ: 9R: 9 = 29

2 + 9= 11Kader sayısıdır

Bedir isminin 11kader sayısına göre kişilik özellikleri

11– İdealist kişiliği ile parayı adeta koklayarak kendine çeker. Ekonomik alanlarda başarılı olduğu için kısa sürede zengin olur. Pratik fikirlerle amacına sadık kalır. Anı yaşayan, gelecek zamanlara düşkün olmayan biridir, evrensel düşünmektedir. Dünyaya erken gelmiş olma duygusundan kurtulması gerekmektedir.

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