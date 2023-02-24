Bedri Greca kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bedri Greca Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bedri Greca adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bedri Greca Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bedri Greca 23 Ekim 1990 tarihinde Tiranë şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bedri Greca Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BFM yapmaktadır. Bedri Greca, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KS Kastrioti futbol takımında oynamaktadır. KS Kastrioti takımına 3 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Bedri Greca'nin KS Kastrioti ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Bedri Greca Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bedri Greca isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bedri Greca Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bedri Greca futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Ağustos 2012 yılında KF Tërbuni

25 Temmuz 2015 yılında Flamurtari FC

30 Haziran 2016 yılında FK Kukësi

23 Ağustos 2017 yılında FC Luftëtari

4 Eylül 2017 yılında KF Tirana

1 Temmuz 2019 yılında SC Gjilani

14 Ocak 2020 yılında KF Laçi

4 Ağustos 2020 yılında KF Feronikeli

1 Ocak 2021 yılında Kulüpsüz

3 Ağustos 2021 yılında KS Kastrioti

Bedri Greca Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bedri Greca şuan KS Kastrioti takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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