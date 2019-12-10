Beethoven’ın eserini yapay zeka tamamlayacak

Beethoven'ın tamamlanamayan eserine yapay zeka el atacak. Bu sayede 10. Senfoni bitebilecek...

Klasik müziğin en büyük bestecilerinden Alman Ludwig van Beethoven’ın 10. Senfonisi için büyük bir ekip kuruldu. Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung’un haberine göre müzikologlar, besteciler, bilgisayar bilimleri uzmanları ve piyanist Robert Levin’den oluşan ekip, senfoniyi tamamlamak için kolları sıvadı.

Projeyi hayata geçiren Alman Telekomu, bir açıklama yaparak yapay zeka teknolojisinin kullanılarak eserin tamamlanacağını doğruladı. Eser, 2020’de 250’inci yaşı kutlanacak olan Beethoven’ın doğduğu kent olan Bonn’da, Beethoven Orkestrası tarafından 28 Nisan’da seslendirilecek.

“KEŞFE ÇIKMIŞ BİR ÇOCUK”

1770’de doğan Beethoven, 10. Senfoni üzerine çalışırken 1827’de hayatını kaybetti. Ardında senfoni ile ilgili bazı notlar ve taslaklar bıraktı. Yapay zeka, Beethoven’ın diğer eserlerinden hazırlanan algoritmaya göre esere katkı sunacak. Projenin koordinasyonunu üstlenen Karajan Enstitüsü Müdürü Matthias Röder, algoritmanın öngörülemez veriler sunduğunu belirterek, “O adeta, Beethoven’ın dünyasını keşfetmeye çıkmış olan bir çocuk” dedi.

YAPAY ZEKANIN İLK MARİFETİ DEĞİL

Daha önce Çinli teknoloji devi Huawei’nin bir projesi kapsamında, Avusturyalı besteci Franz Schubert’in (1797-1828) yarım kalan 8. Senfonisi yapay zeka tarafından tamamlanmıştı.