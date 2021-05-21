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  3. Beğeni yağmuruna tutuldu! Hande Erçel'in fotoğrafı kısa zamanda yüzbinlerce beğeni aldı...

Beğeni yağmuruna tutuldu! Hande Erçel'in fotoğrafı kısa zamanda yüzbinlerce beğeni aldı...

Türkiye'nin en gözde oyuncuları arasında olan Hande Erçel, Instagram hesabından paylaştığı fotoğraf ile beğeni rekorları kırdı. Erçel'in fotoğrafına dakikalar içinde yüzbinlerce beğeni geldi...

Beğeni yağmuruna tutuldu! Hande Erçel'in fotoğrafı kısa zamanda yüzbinlerce beğeni aldı...

Güneş'in Kızları, Siyah İnci, Aşk Laftan Anlamaz, Sen Çal Kapımı gibi başarılı projelerde rol alan ünlü oyuncu Hande Erçel özel hayatıyla sık sık gündeme gelmeye devam ediyor. Hem Türkiye'de hem de dünya çapında geniş takipçi kitlesine sahip olan Erçel, Instagram'ı aktif olarak kullanan isimler arasında yer alıyor.

BEĞENİ REKORU KIRDI!

Kırmızı tişörtü, spor kombiniyle balkonda poz veren 27 yaşındaki oyuncu Hande Erçel'in fotoğraflarına dakikalar içinde 800 bin beğeni ve binlerce yorum geldi.

Beğeni yağmuruna tutuldu Hande Erçel in fotoğrafı dakikalar içinde yüzbinlerce beğeni aldıBeğeni yağmuruna tutuldu Hande Erçel in fotoğrafı dakikalar içinde yüzbinlerce beğeni aldıBeğeni yağmuruna tutuldu Hande Erçel in fotoğrafı dakikalar içinde yüzbinlerce beğeni aldı

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