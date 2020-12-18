Begüm Öner kimdir? Nereli, kaç yaşında? Begüm Öner'in Masterchef'te yarışan kardeşi kimdir?
Seksenler dizisi ile yıldızı parlayan ve son zamanlarda sosyal medya hesabından çektiği videolarla gündem olan Begüm Öner bugün Demet ve Alişan ile Sabah Sabah'ın konuğu oldu. Peki Begüm Öner kimdir? Begüm Öner nereli, kaç yaşında? Begüm Öner'in Masterchef'te yarışan kardeşi Batuhan kim?
Begüm Öner kimdir? Son olarak Ev Yapımı dizisinde rol alan Begüm Öner bugün uzun bir aradan sonra yeniden ekran karşısına çıkıyor. Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk olan güzel oyuncu hayatıyla ilgili bilinmeyenleri de bu programda anlatacak. Peki Begüm Öner kimdir? Nereli, kaç yaşında? Begüm Öner'in Masterchef'te yarışan kardeşi Batuhan kim?
BEGÜM ÖNER KİMDİR?
Begüm Öner, 7 Mart 1989 tarihinde Almanya'da dünyaya gelmiştir. 1992 yılında iki buçuk yaşındayken Türkiye'ye dönen ve 10 yaşında bir ajansa yazılan Begüm Öner, ilk kez 11 yaşında bir çikolata reklamında oynadı. İstanbul Ticaret Üniversitesi İstatistik Bölümünden mezun oldu.
Kameralar karşısına ilk kez Dayı dizisiyle geçen Begüm Öner; Seksenler dizisinde canlandırdığı Pastacı Sami'nin kızı Elvan karakteriyle tanınmaktadır. Bez Bebek, Melekler Korusun, Arka Sıradakiler, Mandıra Filozofu, Kocan Kadar Konuş, Öğrenci İşleri, Bir Baba Hindu, Badem Şekeri 3, Beceriksiz Katil ve Koca Bulma Sanatı gibi yapımlarda rol alan Begüm Öner, son olarak Ev Yapımı dizisinde rol almıştır.
Begüm Öner, 2015 yılında Seksenler dizisinden rol arkadaşı Ceyhun Fersoy ile evlenmiştir.
2019 MasterChef Türkiye yarışmasıyla adını duyuran Faruk Batuhan Öner, ünlü oyuncu Begüm Öner'in abisi çıktı.
Begüm Öner, kendi gibi oyuncu olan Ceyhun Fersoy ile evli
Begüm Öner'in rol aldığı diziler ve filmler:
Dayı (2004) – Özge (TV Dizisi)
Bez Bebek (2007) – Petek (TV Dizisi)
Melekler Korusun (2008) – Eda (TV Dizisi)
Arka Sıradakiler (2011) – Seda Atlı (TV Dizisi)
Seksenler (2012-2017) – Elvan (TV Dizisi)
Mandıra Filozofu (2014) – Gülşah
Kocan Kadar Konuş (2015) – Merve
Kocan Kadar Konuş: Diriliş (2015) – Merve
Öğrenci İşleri (2015) – Biricik
Bir Baba Hindu (2016) – Alara
Badem Şekeri 3 (2017) – Kumru
Beceriksiz Katil (2017) – Şebnem
Koca Bulma Sanatı (2018) – Gizem
Seksenler (2019-) – Elvan
Ev Yapımı (2020) – Kendisi