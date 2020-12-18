Begüm Öner kimdir? Nereli, kaç yaşında? Begüm Öner'in Masterchef'te yarışan kardeşi kimdir?

Begüm Öner kimdir? Son olarak Ev Yapımı dizisinde rol alan Begüm Öner bugün uzun bir aradan sonra yeniden ekran karşısına çıkıyor. Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk olan güzel oyuncu hayatıyla ilgili bilinmeyenleri de bu programda anlatacak. Peki Begüm Öner kimdir? Nereli, kaç yaşında? Begüm Öner'in Masterchef'te yarışan kardeşi Batuhan kim?

BEGÜM ÖNER KİMDİR?

Begüm Öner, 7 Mart 1989 tarihinde Almanya'da dünyaya gelmiştir. 1992 yılında iki buçuk yaşındayken Türkiye'ye dönen ve 10 yaşında bir ajansa yazılan Begüm Öner, ilk kez 11 yaşında bir çikolata reklamında oynadı. İstanbul Ticaret Üniversitesi İstatistik Bölümünden mezun oldu.

Kameralar karşısına ilk kez Dayı dizisiyle geçen Begüm Öner; Seksenler dizisinde canlandırdığı Pastacı Sami'nin kızı Elvan karakteriyle tanınmaktadır. Bez Bebek, Melekler Korusun, Arka Sıradakiler, Mandıra Filozofu, Kocan Kadar Konuş, Öğrenci İşleri, Bir Baba Hindu, Badem Şekeri 3, Beceriksiz Katil ve Koca Bulma Sanatı gibi yapımlarda rol alan Begüm Öner, son olarak Ev Yapımı dizisinde rol almıştır.

Begüm Öner, 2015 yılında Seksenler dizisinden rol arkadaşı Ceyhun Fersoy ile evlenmiştir.

2019 MasterChef Türkiye yarışmasıyla adını duyuran Faruk Batuhan Öner, ünlü oyuncu Begüm Öner'in abisi çıktı.

Begüm Öner, kendi gibi oyuncu olan Ceyhun Fersoy ile evli

Begüm Öner'in rol aldığı diziler ve filmler:

Dayı (2004) – Özge (TV Dizisi)

Bez Bebek (2007) – Petek (TV Dizisi)

Melekler Korusun (2008) – Eda (TV Dizisi)

Arka Sıradakiler (2011) – Seda Atlı (TV Dizisi)

Seksenler (2012-2017) – Elvan (TV Dizisi)

Mandıra Filozofu (2014) – Gülşah

Kocan Kadar Konuş (2015) – Merve

Kocan Kadar Konuş: Diriliş (2015) – Merve

Öğrenci İşleri (2015) – Biricik

Bir Baba Hindu (2016) – Alara

Badem Şekeri 3 (2017) – Kumru

Beceriksiz Katil (2017) – Şebnem

Koca Bulma Sanatı (2018) – Gizem

Seksenler (2019-) – Elvan

Ev Yapımı (2020) – Kendisi