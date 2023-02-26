Behnam Barzay kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Behnam Barzay Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Behnam Barzay adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Behnam Barzay Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Behnam Barzay 11 Şubat 1993 tarihinde Behbahan, Khuzestan şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da بهنام برزای şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Behnam Barzay Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Behnam Barzay, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gol Gohar Sirjan FC futbol takımında oynamaktadır. Gol Gohar Sirjan FC takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Behnam Barzay'nin Gol Gohar Sirjan FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Behnam Barzay Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/behnam.barzay?utm_medium=copy_link

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Behnam Barzay Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Behnam Barzay isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Behnam Barzay Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Behnam Barzay futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Sanat Naft

1 Temmuz 2013 yılında Rah Ahan

7 Şubat 2015 yılında Esteghlal FC

1 Temmuz 2018 yılında Sanat Naft

2 Şubat 2019 yılında Padideh

1 Temmuz 2019 yılında Gol Gohar

Behnam Barzay Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Behnam Barzay şuan Gol Gohar Sirjan FC takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Behnam Barzay Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Sanat Naft FC (-2010)

İran U23 takımında 19 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 9 gol atmıştır.

İran U19 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 25 maçta 14 gol atmıştır.

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