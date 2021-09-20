Behresiz ne demek, TDK'ya göre Behresiz kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Behresiz ne demek? Behresiz TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi behresiz kelimesi. Peki behresiz ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre behresiz nedir, behresiz kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Behresiz kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Behresiz kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

BEHRESİZ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Behresiz kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre behresiz kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Payı, nasibi, hissesi olmayan, bibehre



BEHRESİZ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- İnsaftan behresiz.

