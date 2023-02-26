Behzad Salami kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Behzad Salami Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Behzad Salami adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Behzad Salami Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Behzad Salami 23 Mart 2002 tarihinde Tabriz, East Azerbaijan şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da بهزاد سلامی بابایی لو şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Behzad Salami Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Hooman Samimi yapmaktadır. Behzad Salami, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tractor FC futbol takımında oynamaktadır. Tractor FC takımına 1 Mayıs 2021 tarihinde katılmıştır. Behzad Salami'nin Tractor FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Behzad Salami Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Behzad Salami isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Behzad Salami Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Behzad Salami futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mayıs 2021 yılında Tractor

Behzad Salami Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Behzad Salami şuan Tractor FC takımında oynamakta ve 66 numaralı formayı giymektedir.

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