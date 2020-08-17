Behzat Uygur kimdir? Bugün Star TV ekranlarında yayınlanan Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk olan ve eğlenceli dakikalar yaşatan Behzat Uygur ve Süheyl Uygur kardeşler yeniden merak konusu oldu. Uzun zamandır ekranlardan uzak kalan ikilinin hayatı araştırılmaya başlandı. Peki Behzat Uygur kimdir? Kaç yaşında? Aslen nereli? Behzat Uygur eşi kim?

BEHZAT UYGUR KİMDİR?

Usta oyuncu Nejat Uygur’un oğlu olan Behzat Uygur, 21 Nisan 1963 tarihinde Adana'da dünyaya geldi. Tiyatro sahnesine, 1987 yılında Ankara'da ilk defa babasının "Hastane mi Kestane mi" oyunu ile tiyatroya başladı. Tiyatroculuktan önce uzun yıllar Galatasaray'da futbol oynadı.

Kardeşi Süheyl Uygur ile "Nejat UygurTiyatrosu"nda bir çok oyunda yer aldı. 1991 senesinde "Süheyl-Behzat Uygur Tiyatrosu"nu kurdular. Süheyl/Behzat Uygur tiyatrosu kurulduktan sonra Boynuz Kulağı Geçer, Üç Salakşörler, Hişt Hişt Teleköle ve Kodum mu Oturturum adlı oyunları ile 11 yıl boyunca hiç aralıksız tiyatro sahnelerinde yer aldılar.

"Şahane Pazar" adlı eğlence Proğramını abisi Süheyl Uygur'la birlikte sundu. 1993 yılından itibaren aralıksız 8 yıl sürdürdükleri "Şahane Pazar" programı ile TV ekranlarının vazgeçilmez ikilisi oldular.

Sunuculuk ve tiyatro alanında birçok ödül kazandılar. Müzik sektöründe de bir ilke imza atarak müzik ve mizahı birleştirdikleri bir single çıkardılar. "Abdülkadir" isimli singlelarının satış rakamı yaklaşık 200.000'e ulaştı. Bu da Uygur isminin markalaştığını, yaptıkları her işin tüketicisi olduğunun göstergesidir. Behzat Uygur’un Nejat Uygur ve Behzat adında iki oğlu var.