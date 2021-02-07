Behzat Uygur'dan 'evlilik' nasihati: "Gerçekten seveceksiniz"

Hülya Koçyiğit'in sunuculuğunu üstlendiği 'Film Gibi Hayatlar' adlı programına konuk olan oyuncu Behzat Uygur, 'evlilik' ve 'aile yaşamına' ait bir takım açıklamalarda bulunurken, çiftlere de nasihatler vermeden duramadı.

HER DAKİKA CANIM CİĞERİM OLMAZ

Çiğdem Uygur ile 31 senedir evli olan 57 yaşındaki Uygur, evliliğine ilişkin konuşurken şu nasihatlerde bulundu: "Gerçekten seveceksiniz. Şimdilerde moda, 'Rüya gibi bir evlilik' diye çıkılan hayat, kabus gibi bir sonla bitiyor. Ben şuna da inanmıyorum; her dakika 'Canım', 'Ciğerim' ve kol kola böyle bir hayat yok. Hani sosyal medyadaki gibi insanlar en güzel taraflarını koyuyorlar ya, evlilik öyle değil. Kavga da edersiniz, gürültü de olur. Bir şey bitmeden devam ediyorsa sevgiden, işin sırrı odur diye düşünüyorum." şeklinde konuştu.

BABAMLA HASTA YATAĞINDA BİLE SİZLİ KONUŞURDUK

Oyuncu, annesi Necla Uygur ve babası Nejat Uygur’la hep “sizli-bizli” konuştuklarını belirterek: “Babam da annem de bize hiç ‘Büyüklerinizle sizli-bizli konuşacaksınız’ demedi. Onlar nasıl davranıyorsa biz de öyle davranmaya çalıştık. Babam büyükleriyle ve meslektaşlarıyla hep ‘siz’li konuşurdu. Bu bir samimiyet eksikliği değil. Saygı göstergesi de olmayabilir. Ama bence zarif duruyor. O kadar alışmışız ki babamla ‘siz’li konuşmaya, hasta yatağında bile öyle konuşuyorduk.”