BeIN Sports ve TRT anlaştı! TFF 1.Lig maçlarının yayınlanacağı kanal belli oldu!

TRT ve yayıncı kuruluş BeIN Sports'un yaptığı anlaşmaya göre TFF 1.Lig maçları yeni sezonda da TRT'den şifresiz olarak yayınlanacak.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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BeIN Sports ve TRT anlaştı! TFF 1.Lig maçlarının yayınlanacağı kanal belli oldu!

Futbolda 2022 - 2023 sezonunun başlamasına kısa bir süre kala Spor Toto 1. Lig maçlarının hangi kanaldan yayınlanacağı belli oldu. Ajansspor'dan Salim Manav'ın haberine göre Süper Lig ve TFF. 1.Lig maçlarının yayın haklarını elinde bulunduran BeIN Sports, TRT ile bu konuda anlaşma sağladı.

BeIN Sports ve TRT anlaştı! TFF 1.Lig maçlarının yayınlanacağı kanal belli oldu!

TRT KANALLARINDAN ŞİFRESİZ YAYINLANACAK?

Buna göre yeni sezonda da TFF 1.Lig maçları TRT'nin kanallarından şifresiz olarak yayınlanmaya devam edecek.

BeIN Sports ve TRT anlaştı! TFF 1.Lig maçlarının yayınlanacağı kanal belli oldu!

REZERV LİG HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Ayrıca yeni sezonda ilk kez uygulanacak olan Rezerv Lig hakkında alınmış bir karar bulunmuyor. Ancak TRT'nin maçları yayınlama durumunun olduğu belirtiliyor.

BeIN Sports ve TRT anlaştı! TFF 1.Lig maçlarının yayınlanacağı kanal belli oldu!

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