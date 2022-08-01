BeIN Sports ve TRT anlaştı! TFF 1.Lig maçlarının yayınlanacağı kanal belli oldu!

Futbolda 2022 - 2023 sezonunun başlamasına kısa bir süre kala Spor Toto 1. Lig maçlarının hangi kanaldan yayınlanacağı belli oldu. Ajansspor'dan Salim Manav'ın haberine göre Süper Lig ve TFF. 1.Lig maçlarının yayın haklarını elinde bulunduran BeIN Sports, TRT ile bu konuda anlaşma sağladı.

TRT KANALLARINDAN ŞİFRESİZ YAYINLANACAK?

Buna göre yeni sezonda da TFF 1.Lig maçları TRT'nin kanallarından şifresiz olarak yayınlanmaya devam edecek.

REZERV LİG HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Ayrıca yeni sezonda ilk kez uygulanacak olan Rezerv Lig hakkında alınmış bir karar bulunmuyor. Ancak TRT'nin maçları yayınlama durumunun olduğu belirtiliyor.