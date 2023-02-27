Beitir Olafsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Beitir Olafsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Beitir Olafsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Beitir Olafsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Beitir Olafsson 2 Temmuz 1986 tarihinde Kópavogur şehrinde doğmuştur. İzlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Beitir Olafsson Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Beitir Olafsson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KR Reykjavík futbol takımında oynamaktadır. KR Reykjavík takımına 1 Haziran 2017 tarihinde katılmıştır. Beitir Olafsson'nin KR Reykjavík ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Beitir Olafsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Beitir Olafsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Beitir Olafsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Beitir Olafsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Mart 2012 yılında HK Kópavogs

1 Ocak 2016 yılında Keflavík

1 Ocak 2017 yılında Kulüpsüz

1 Haziran 2017 yılında KR Reykjavík

Beitir Olafsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Beitir Olafsson şuan KR Reykjavík takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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