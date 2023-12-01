Bekarları umutlandıran haber! Yeni evlenecek olan çiftlere devlet 2 yıl geri ödemesiz 0 faizli 150 bin TL kredi verecek!

Devlet yeni evlenecek çiftlere maddi anlamda yardımcı olmak amacıyla kredi kampanyası düzenlemeye hazırlanıyor. Düzenleme hayata geçmesiyle 2 yıl geri ödemesiz, sıfır faizle, 150 Bin TL kredi verilecek. Gelen bu haber evlenecek olan çiftleri ve bekarları umutlandırdı.

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Bekarları umutlandıran haber! Yeni evlenecek olan çiftlere devlet 2 yıl geri ödemesiz 0 faizli 150 bin TL kredi verecek!

Yeni evlenecek çiftlere verilmesi ön görülen faizsiz evlilik kredisinin önünü açan Aile ve Gençlik fonu çalışmasının TBMM'de kabul görmesi bekarları umutlandırdı, evlilere ise keşke dedirtti.

"Allah yeni evlenenlere yardım etsin"

İlk etapta deprem bölgesinde başlaması beklenen 150 bin TL'lik 0 faizli, 2 yıl geri ödemesiz evlilik kredisiyle ilgili değerlendirmede bulunan yeni evli bir Sivaslı, "Biz zorlu bir süreç yaşadık. Yeni evleneceklere inşallah bir öncü olur. Zaten haberleri takip ediyorum. Deprem bölgesindekilere vereceklermiş ilk önce. Bunun için de gayet sevindim önce onların seçilmesi için. Allah yeni evlenenlere yardım etsin diyorum. Biz faydalanamadık, faydalansaydık daha güzel olurdu. Daha rahat bir süreç geçirirdik. İnşallah yeni evlenenlere, bundan sonrakilere güzel bir destek olur" ifadelerini kullandı.

"İnşallah başvuracağız"

Evlenecek 2 çocuğu olduğunu belirten başka bir Sivaslı ise, "Çok güzel bir şey. Keşke bizim zamanımızda da olsaydı. 2 tane evlenecek çocuğum var. Çok güzel olacak, yüzde 50'yi karşılayacak. İnşallah başvuracağız. Çok zordu, kara kara düşünüyorduk. İyi oldu, yani güzel bir destek oldu. Teşekkür ederim" dedi.

Bekar bir genç ise verilecek desteği yeterli bulduğunu ifade edip şunları söyledi:

"Valla güzel bir proje. Gençler için 150 bin lira güzel bir para yani. Olursa inşallah güzel olacak. Hiç yoktan beklemezler yani. Bu uygulamayı destekliyorum. Allah nasip ederse yaza doğru evleneceğim."

Bekarları umutlandıran haber! Yeni evlenecek olan çiftlere devlet 2 yıl geri ödemesiz 0 faizli 150 bin TL kredi verecek!

Bekarları umutlandıran haber! Yeni evlenecek olan çiftlere devlet 2 yıl geri ödemesiz 0 faizli 150 bin TL kredi verecek!

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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