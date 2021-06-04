Bekçi, abisinin kavga ettiği adamı öldürdü!

İzmir'in Buca ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi'nde otomobili ile seyir halinde olan Şehmus Devrin (30), trafikte yol verme meselesi nedeniyle Y.Y ile tartıştı. Devrin aracı ile Y.Y'nin önünü kesti. Araçlarından çıkan ikili arasındaki tartışma büyüdü ve yumruklu kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada ağabeyini darbettiğini gören A.Y (27) tabancası ile Şehmus Devrin'i vurarak öldürdü.

KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN BOYNUNDAN VE BACAĞINDAN KURŞUN YEDİ

Bu sırada, ağabeyinin darbediliğini gören Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli bekçi A.Y., kavgaya dahil oldu.

Kavganın büyümesi üzerine A.Y., belinden çıkardığı tabanca ile Şehmus Devrin'e art arda ateş açtı.

Devrin, kaçmaya çalıştığı esnada boynuna ve bacağına isabet eden kurşunlarla kanlar içerisinde yere yığıldı. A.Y. ve ağabeyi Y.Y. ise 45 DV 709 plakalı otomobille olay yerinden firar etti.

GETİRİLDİĞİ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi intikal etti. Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından durumu ağır olan Devrin'i ambulansla yakında bulunan Buca Kadın Doğum ve Kadın Hastalıkları Hastanesi'nin acil servisine yatırıldı.

Bu sırada Devrin'in vurulduğunu duyan yakınları da hastaneye akın etti. Devrin doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirirken, yakınları hastane bahçesinde sinir krizi geçirdi.

Şehmus Devrin'in cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılamak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İKİ KARDEŞ YAKALANIP EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan bekçi ile ağabeyini yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan araştırma sonucu A.Y. ve ağabeyi Y.Y. olay yerine yaklaşık 500 metre uzaklıkta otomobil içerisinde yakalandı.

İki şüpheli polis merkezine götürüldü. Olay Yeri İnceleme (OYİ) ekipleri, Şehmus Devrin ve Y.Y.'nin otomobilinde incelemelerde bulundu.

OLAYA KARIŞAN 2 KİŞİ DAHA BELİRLENDİ

Bu sırada Devrin'in yakınlarının Y.Y.'nin otomobiline zarar verdiği iddia edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, polis ekipleri kavgaya karıştığı belirlenen 2 kişinin daha yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. Bu arada bekçi A.Y.'nin istirahatli olduğu belirtildi.