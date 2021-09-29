Bekçilerden kaçıyordu! Kendi tabancasıyla yaralandı!

Edinilen bilgilere göre, Adana merkez Seyhan ilçesi Gazipaşa Mahallesi'nde devriye görevi yapan bekçiler durumundan şüphelendikleri kişiyi durdurmak istedi.

Bekçilerin "dur" ikazına rağmen kaçmaya başlayan şüpheli, üzerindeki tabanca ateş alınca yere düştü.

BEKÇİLER TARAFINDAN HASTANEYE KALDIRILDI

Bekçiler, yaralandığını fark ettikleri şüpheliyi çevredeki özel hastaneye kaldırdı. Burada ilk müdahalesi yapılan şüpheli, Seyhan Devlet Hastanesine sevk edildi.

Ekipler, çevrede yaptıkları incelemede şüpheli F.T'ye ait olduğu belirtilen tabanca ve boş kovan buldu.