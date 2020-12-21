Bekçilik sınav giriş belgesi nasıl alınır? 2020/1. Dönem Bekçilik sınavı sınav giriş belgesi al!

MEB ve Polis Akademisi Başkanlığı 2020/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınav tarihini ve bekçilik sınavı hakkında detayları açıkladı. İstanbul'da gerçekleştirilecek sınavın giriş belgeleri ne zaman ve nasıl alınacağı merak konusu oldu. Peki Bekçilik sınav giriş belgesi nasıl alınır? İşte bekçilik sınavına dair merak edilen tüm detaylar...

BEKÇİLİK SINAVI NE ZAMAN VE NEREDE?

2020/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı, 20 Ocak 2021 Cumartesi günü, saat 14.00'te uygulanacaktır.

1. DÖNEM BEKÇİLİK SINAVI SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Sınava girecek olan adaylar sınav giriş belgelerini 7 Ocak 2021 tarihinden itibaren aşağıdaki linkten alabilecekler.

BEKÇİLİK SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ / MEB

SINAVA GİDERKEN NE GEREKLİ?

Sınava gitmeden önce aşağıdaki bilgilerin okunması adaylar için elzemdir. İşte sınava götürülmesi yasak olan şeyler ve sınavda gerekli evraklar;

Kullanımı doktor raporu ile belirlenen hasta veya engellilere ait cihazlar (işitme cihazı, insülin pompası, kan şekeri ölçüm cihazı ve benzeri) hariç sınava gelirken yanlarında; çanta, cüzdan, cep telefonu, saat, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye, küpe,bilezik, yüzük, broş ve benzeri eşyalar ile her türlü elektronik ve/veya mekanik cihazlarla, depolama kayıt ve veri aktarma cihazları, databank, sözlük, hesap makinesi, kâğıt, kitap, defter, not defteri vb. dokümanlar, pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlar, ruhsatlı veya resmi amaçlı olsa bile silah ve silah yerine geçebilecek nesneleri bulunan adaylar sınav binasına alınmayacak.

Adaylar sınava gelirken yanlarında iki adet siyah uçlu kurşun kalem, silgi ve kalemtraş bulunduracaklar. Ayrıca adaylar sınava bandajı çıkarılmış şeffaf şişe içinde su getirebilecekler.



Adaylar sınava, sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgelerinden birisi (T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı, T.C. kimlik kartı, geçerlik süresi devam eden pasaport veya sürücü belgesi) ile girecekler. Sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi yanında olmayan adaylar sınava alınmayacak.

Adaylar, nüfus müdürlüklerince verilen fotoğraflı, imzalı-mühürlü/barkodlu- karekodlu geçici kimlik belgesi/ T.C. kimlik kartı talep belgesi ile sınava alınabilecek.

SONUÇLAR NE ZAMAN VE NEREDEN AÇIKLANACAK?

Sınav soruları ve cevap anahtarları https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacak.

Sınav sonuç bilgileri 15 Şubat 2021 tarihinden itibaren https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden yayımlanacak.

ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİLİĞİ SINAV KONULARI NELERDİR?

Sınav konuları 2018 yılı ve öncesi müfredat programlarından oluşuyor. İşte o konular;

Türkçe (Ortaöğretim düzeyi) 20

Sosyal Bilgiler (İlköğretim düzeyi) 15

Fen Bilgisi (İlköğretim düzeyi) 15

Hayat Bilgisi (İlköğretim düzeyi) 15

Matematik (Ortaöğretim düzeyi) 15

Genel Kültür (Ortaöğretim düzeyi) 20

GENEL TOPLAM 100