Bekim Rexhepi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bekim Rexhepi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bekim Rexhepi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bekim Rexhepi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bekim Rexhepi 27 Ekim 1996 tarihinde Skopje şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Kuzey Makedonya,Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bekim Rexhepi Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Cevahir Management yapmaktadır. Bekim Rexhepi, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Partizani futbol takımında oynamaktadır. FK Partizani takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Bekim Rexhepi'nin FK Partizani ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Bekim Rexhepi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bekim Rexhepi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bekim Rexhepi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bekim Rexhepi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Shkendija

22 Ocak 2021 yılında KF Skënderbeu

30 Haziran 2022 yılında Shkendija

1 Temmuz 2022 yılında FK Partizani

Bekim Rexhepi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bekim Rexhepi şuan FK Partizani takımında oynamakta ve 40 numaralı formayı giymektedir.

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