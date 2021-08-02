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Bekir isminin anlamı nedir, Bekir ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Bekir ismi "Bekr" Sözcüğünden Meydana Gelmiştir. Genç Deve, Deve Yavrusu anlamındadır. Bu içeriğimizde Bekir isminin özellikleri, isim analizi, kader sayısı, Bekir isminin Kuran’da geçip geçmediği, isminin kökeni, cinsiyeti, harf sayısı ve rengi gibi bir çok araştırmayı sizler için yayınlıyoruz.

Bekir isminin anlamı nedir, Bekir ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Bekir isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Bekir ismi ne demek, Bekir ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.
Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Bekir isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

anlamı nedir?

Bekir İsminin anlamı nedir? TDK Bekir anlamı:

Bekir isminin anlamı, Türk Dil Kurumunda tanımlanmamakta olup, halk arasında  sekiz farklı şekilde tanımlanmıştır.

    1-"Bekr" Sözcüğünden Meydana Gelmiştir. Genç Deve, Deve Yavrusu.
    2-Çim Yaprağı
    3-Çağdaş Kimse, Çağın İnsanı
    4-İlk Çocuk, Genç, Taze.
    5-Sabahları Erken Kalkmayı Alışkanlık Edinen Kimse, Bakir.
    6-Yeni Doğmuş.
    7-Öncesi, İsmaili Zümresine Ait Büyük Bir Arap Kabilesi.
    8-Deve yavrusu.

Bekir İsmi Kuranda geçiyor mu?

Bekir ismi kuranda geçmemektedir.

Bekir isminin kökeni:

Bekir ismi Arapça kökenli bir isimdir. Türkiye'de 104932 kişi tarafından yoğun olarak kullanılmaktadır.

nedir

Bekir isminin cinsiyeti:

Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

Bekir isminin rengi:

Bronz

Bekir ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 5 harf bulunmaktadır.

Bekir isminin Harf Analizi Nedir ?

Bekir ismi 5 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.
B : Sezgisel, sakin
E : İletişim, duygusal karışık
K : Kariyerli
İ : Duygusal, sezgisel, sanatçı
R : Akıllı, lider, sert

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Bekir isminin Numerolojisi Kaçtır?

Bekir ismi 5 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.
B : 2
E : 6
K : 14
İ : 12
R : 21
= 55 – Bekir İsminin Numeroloji Toplamı 55’dir.

Bekir isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Bekir ismi 5 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Bekir isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.
B: 2   E: 5   K: 2   İ: 9   R: 9 = 27
2 +  7 = 9 Kader sayısıdır

Bekir isminin 9 kader sayısına göre kişilik özellikleri

9 – Hümanist, insancıl kişiliği ile öne çıkan ve sanatsal yeteneğini gösteren bir kişiliğe sahiptir. Romantizm ve duygusallık deyince akıllara o gelir. Kuvvetli sezgileri ile birlikte duyarlı ve yaratıcıdır. Kendisini kanıtlamak için her yolu dener. Kötü alışkanlıklarını bırakmalı ve ufak detaylara takılı kalmamalıdır.

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