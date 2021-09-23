Beklenen haber geldi! ABD’den koronavirüs’e karşı etkili ilaç müjdesi

2 yıldır tüm dünyanın ana gündemi olmayı sürdüren koronavirüs ilk olarak Çin’in Wuhan kentinde görülmüştü. Dünya çapında 225 milyonu aşkın insan korona olurken 195 milyona yakın insan da korona yüzünden hayatından oldu. Virüs şu anda delta varyantı ile daha bulaşıcı bir şekilde ilerliyor ve öldürmeye devam ediyor.

Bilim dünyası tüm çabasını virüsü yenmek için ayırmış durumda. Bu çerçevede virüse yönelik elimizde bulunan en güçlü silah aşı. 5 milyaz doz aşı dünya çapında, insanlara uygulandı ve pek çok insanın hayatını kurtarmasını sağladı. Uzmanlar aşının yanı sıra virüse yönelik başka çözümler de bulma konusunda fikir birliğine vardı. Virüse karşı bir ilaç bulunması gerektiğinin altını çiziyorlar.

Birçok şirket ve bilim insanı koronavirüse yönelik ilacı geliştirmek için zamanla yarışırken dünyanın beklediği haber ABD tarafından duyuruldu.

ONAYLANAN TEK İLAÇ

Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından ağır durumdaki koronavirüs hastalarını tedavi etmek için onaylanan tek ilaç olan Remdesivir inceleme altına alındı. Yapılan incelemenin sonuçları paylaşıldı.

%87 ORANINDA DÜŞÜŞ

ABD merkezli Gilead Sciences Inc, Remdesivir’in erken evrede verildiğinde yüksek riski bulunan koronavirüs hastalarında hastaneye yatış ihtimalini %87 oranında düşürdüğünü tespit etti.

Remdesivir'in ciddi biçimde hasta olan korona pozitif kişilerin yanı sıra hastalanma riski yüksek olan fakat erken evrede olan kişiler için de uygulanabileceği belirtildi.

SALGIN KONUSUNDA EN YETKİLİ KİŞİ

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Başkanı Dr. Anthony Fauci ABD'de salgın konusunda en yetkili kişi olarak gösterilmişti. Fauci Remdesivir’in korona tedavisinde ‘net’ bir etkisi olduğunu belirtmişti.

Remdesivir’i bir ilacın virüsü engelleyebileceğinin kanıtı olarak gösteren Fauci, verilerin de ilacın iyileşme süreci üzerinde net, önemli ve olumlu bir şekilde etkisi olduğunu gösterdiğini vurguladı.

Fauci bu açıklamaları paylaştığında bugünkü veriler elimizde bulunmuyordu. Araştırma sonucunda haklılığı kanıtlanmış oldu. Fakat hala aşı yaptırmak koronavirüse karşı en etkili koruma yöntemi durumunda.