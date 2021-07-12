Beklenen haber geldi! FIFA 22'nin çıkış tarihi ve fiyatı belli oldu

Oyun tutkunları tarafından heyecanla beklenen açıklama geldi. FIFA 22'nin Türkiye'de çıkış tarihi ve fiyatı belli oldu. En gözde oyunların başında gelen ve aynı zamanda dünyanın en popüler futbol oyunlarından olan FIFA'nın yeni sürümü FIFA 22'nin fiyatı ve çıkış tarihi açıklandı.

EA SPORT DUYURDU:1 EKİM'DE ÇIKACAK

FIFA 22 müjdesini duyuran EA Sports tarafından yapılan açıklamada, oyunun 1 Ekim'de çıkacağı ve PC fiyatının 419 TL olduğu belirtildi. Geliştirici firma Electronic Arts, oyuna dair merak edilenlere açıklık getirdi. Electronic Arts, geçtiğimiz gün yaptığı bir paylaşımla oyunun kapak yıldızının Kylian Mbappe olacağını duyurdu. Ardından ise oyuna dair tanıtıma işaret eden kısa bir video paylaşıldı.

EA Sports, serinin son üyesi olacak FIFA 22’yinin Türkiye tarihi ve fiyatını netleştirdi. FIFA 22’nin platformlara göre fiyatı şu şekilde olacak:

PC (Steam)

Standart Sürüm – 419,99 TL

Ultimate Sürüm – 559,99 TL

PS4 & PS5

Standart Sürüm – 500 TL (PS4) / 560 TL (PS5)

Ultimate Sürüm – 700 TL (PS4 & PS5)

Xbox

Standart Sürüm – 499,99 TL (Xbox One) / 559,99 TL (Xbox Series XIS)

Ultimate Sürüm – 699,99 TL (Xbox One & Xbox Series XIS)

ULTIMATE SÜRÜME 4 GÜN ERKEN ERİŞİM HAKKI

Oyuna dair yapılan bilgilendirmelerde Ultimate Sürüm sahiplerine ayrıca müjde verildi. Sürüm sahiplerinin oyuna 4 gün erken erişim hakkına (27 Eylül 2021) sahip olacağı belirtildi. Yapılan açıklamaya göre FIFA 22, konsollar ve PC platformunun yanı sıra Stadia için de çıkış yapacak. Oyunun Standart Sürümü’nü satın alanlar 1 Ekim 2021 tarihinde oynamaya başlayabilecek.