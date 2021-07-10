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  3. Beklenen haberi TCDD duyurdu! YHT seferleri 12 Temmuz'da yeniden başlıyor

Beklenen haberi TCDD duyurdu! YHT seferleri 12 Temmuz'da yeniden başlıyor

TCDD'den yapılan açıklama ile 28 Mart 2020'de seferlerine ara verilen ana hat trenlerinin, 12 Temmuz'dan itibaren 12 farklı güzergahta yeniden seferlere başlayacağı duyuruldu.

Beklenen haberi TCDD duyurdu! YHT seferleri 12 Temmuz'da yeniden başlıyor

TCDD'den beklenen açıklama geldi. Ertelenen seferlerin yeniden başlayacağı açıklandı. Koronavirüs salgını nedeniyle 28 Mart 2020'de seferlerine ara verilen ana hat trenleri, 12 Temmuz'dan itibaren 12 farklı güzergahta yeniden seferlere başlayacak.

YOLCU TAŞIMACILIĞINDA BAZI DÜZENLEMELER YAPILDI

TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğünden edindiği bilgiye göre, kademeli normalleşme kararları doğrultusunda demir yolu yolcu taşımacılığında bazı düzenlemeler yapan kurum, yüksek hızlı trenlerde (YHT) 10 Temmuz itibarıyla başlayacak yeni düzenlemelerin yanı sıra yolcularına konforlu ve güvenli bir seyahat imkanı sağlayan ana hat trenlerini de 12 Temmuz'dan itibaren 12 hatta tekrar sefere çıkaracak.

Beklenen haberi TCDD duyurdu! YHT seferleri 12 Temmuzda yeniden başlıyor

Tren seyehati severlerin ve gezginlerin beklediği Sivas, Erzurum, Erzincan gibi tarihi şehirlerden geçen Doğu Ekspresi başta olmak üzere Güney Ekspresi, Van Gölü Ekspresi, 4 Eylül Mavi, Pamukkale Ekspresi, Ankara Ekspresi, Fırat Ekspresi, Erciyes Ekspresi, Ege Ekspresi, Konya Mavi, İzmir Mavi ve Göller Ekspresi yeniden seferlerine başlamaya hazırlanırken, biletleri de TCDD Taşımacılık'ın resmi internet sitesi, gişe ve acentelerden satışa sunuldu.

Beklenen haberi TCDD duyurdu! YHT seferleri 12 Temmuzda yeniden başlıyor

İÇ TURİZMİN HAREKETLENMESİ BEKLENİYOR

TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü, Kovid-19 döneminde seferlerine ara verilen ana hat trenlerinin vagonlarının bu süreçte bakımını, yenilemesini yaparken salgına karşı da dezenfeksiyon çalışmalarıyla önlemlerini aldı. Birbirinden farklı kültürleri, şehirleri birbirine bağlayan ana hat trenleri pulman, örtülü kuşetli, yataklı ve yemekli olmak üzere 4 farklı vagon tipiyle hizmet veriyor. Trenlerin yeniden seferlerine başlamasıyla tarihi, doğal ve kültürel zenginliğe sahip birçok şehir ve ilçede iç turizmin de hareketlenmesi bekleniyor.

Beklenen haberi TCDD duyurdu! YHT seferleri 12 Temmuzda yeniden başlıyor

Uzun mesafeli seyahat olanağı sağlayan ana hat trenleri, yaklaşan Kurban Bayramı tatili için yola çıkacak vatandaşlara konforlu ve güvenli seyahat imkanı sunacak.

KAYNAK: Anadolu Ajansı

Beklenen haberi TCDD duyurdu! YHT seferleri 12 Temmuzda yeniden başlıyor

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