Beklenen Marmara Depremi öncesi tedirgin eden açıklama: Aklı başında olan Marmara'dan gitsin

Balıkesir Bandırma'da düzenlenen "Geçmişten Geleceğe Marmara Depremleri" konulu konferansta konuşan Prof. Dr. Cenk Yaltırak, Marmara bölgesi hakkında önemli uyarılarda bulundu.

Bu bölgede deprem riskini her daim olduğunu ifade eden Yaltırak, "Tedbirler almıyorsanız, Marmara'yı ve evinizi bırakıp gidin" dedi.

DEPREME KARŞI UYARDI

Balıkesir'in Bandırma İlçesinde Belediye, Kent Konseyi ve Onyedi Eylül Üniversitesi tarafından "Geçmişten Geleceğe Marmara Depremleri" konulu ortak bir konferans düzenlendi. Konferansta konuşan İstanbul Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Cenk Yaltırak bölge sakinlerine önemli uyarılar yaptı.. "Depreme karşı önlem ve tedbir almazsanız Marmara'yı ve evlerinizi bırakıp gidin" diyen Prof. Dr. Yaltırak, şu ifadeleri kullandı:

"AKLI BAŞINDA OLAN MARMARA'DAN GİTSİN"

Marmara'dan gidilmesi gerektiğini ifade eden Yaltırak, "Geliyoruz bakıyoruz salon bomboş. Yani ölüme razıyız. Razı geliyoruz. İşin kötü yanı doktor da razı geliyor. Doktorda bizi masada bıraktı. O zaman başka bir çare yolu öneriyorum, aklı başında olan Marmara’dan gitsin. Ne mal bıraksın, ne mülk bıraksın, hepsinin değeri varken hepsini sarsın gitsin." dedi.

"GERÇEKLE YÜZLEŞİN"

Bunun bir zorunluluk olduğunun altını çizen Yaltırak "Kendisi için, ailesi için çocukları için. Yok ben buradan gidemem, bunların hepsi hikaye. Nasıl kanser olduğunuzda kemoterapiyi alma zorunda hissediyorsanız kendinizi bu da öyle bir şey. Kötü bir şey ama gerçek yani. Onun için gerçekten kaçmayın yüzleşin gerçekle. Tedbirler alın, önlemler alın." ifadelerini kullandı.

"KİRADA OTURANLAR HİÇ OTURMASIN"

Özellikle kirada oturan kişileri uyaran Yaltırak "Yenileyeceksiniz, yeniliyemiyorsanız bırakın gidin. Ölmeyin. Tabut almadı ya ev aldık. Kirada oturanlar hiç oturmasın. Nem olmuşsa, sutunlara su almışsa, en alt katlar nem almışsa, karnabahar gibi olmuşsa duvarlarınız oturmayın yani. Bina içeriden çürümüştür yani. Çaresiz değilsiniz, asıl çaresizliği kendiniz yapıyorsunuz. Tedbir alın bilimi doğru takip edin." şeklinde konuştu.