Bekri Mustafa kimdir, nereli? Bekri Mustafa türbesi, mezarı nerede? Bekri Mustafa fıkraları

Bekri Mustafa kimdir, nereli? Bekri Mustafa türbesi, mezarı nerede? soruları şu sıralar internet mecrasında en çok aratılan konular arsında yerini aldı. Biz de konuyla ilgili bilgileri haberimizde derledik.

BEKRİ MUSTAFA KİMDİR, NERELİ?

Bekri Mustafa'nı 16. yy'ın sonu ve 17.yy'ın başında İstanbul'da yaşadığı bilinmektedir. Folklorik bir halk karakteri olan Bekri Mustafa, Yorgancı Ahmet Ağa’nın oğludur. Bir süre medrese eğitimi alır. Çocukken aldığı eğitim ile hafız olur. 15 yaşındayken ise bir yorgancının yanında çırak olarak çalışmaya başlar.

Bekri Mustafa henüz 19 yaşındayken bir genç kıza aşık olur. Kızı istemeye gittiklerinde kızın ailesi bir yorgancıya kızlarını vermek istemez ve o günden sonra yorgancı Mustafa içmeye başlar ve ayyaş anlamına gelen “Bekri” lakabını alır. Uzun boylu iri yarı birisi olduğu bilinmektedir.

BEKRİ MUSTAFA TÜRBESİ, MEZARI NEREDE?

Bekri Mustafa’nın mezarı İstanbul Eminönü’nde bulunmaktadır.

NE OLDU?

Hürriyet'in aktardığına göre, Eminönü’ndeki türbeye 3 ay önce bir vatandaşın yaptırdığı tadilat ve yeni tabelalarla, ‘ayyaş’ anlamına gelen Bekri lakabını taşıyan sandalcı Mustafa bir anda ‘Evliya Bekri Mustafa Hazretleri’ oluvermişti. Vakıflar Genel Müdürlüğü yaptığı araştırmada, türbede boya badana yaptıktan sonra astığı tabelayla Bekri Mustafa’ya bu payeyi veren vatandaşı bulamadı. Konunun Hürriyet’in sayfalarına taşınmasının ardından, önceki gün Bekri Mustafa’nın evliyalık tabelası kaldırıldı. Bekri Mustafa’nın ‘hazretleri’ olduğu tabelaya ise dokunulmadı.

BEKRİ MUSTAFA FIKRALARI

BEKRİ İLE KADI

Bir gün, Bekri Mustafa elinde şişesi ve kadehiyle gizlice içerken yakalanır. İnkârlar, yalvarış ve yakarışlar boşunadır. Tutuklanır ve götürürler kadıya. Elindeki, dibinde biraz rakı kalmış şişeyi gören kadı hiddetlenerek, “Bre mel’un!.. Nasıl içersin o zıkkımı?!..” diye gürler. Bekri Mustafa gayet sakin ve fütursuz bir edayla elindeki şişeyi sol elinde tuttuğu kadehine yaklaştırarak, “Efendim, önce şişedeki rakıyı özenle kadehine doldururum” der ve doldurur kadehini. Ardından, “Sonra da, afiyetle yuvarlarım” der .

EN GÜZEL YER

Bekri Mustafa yı rica minnet Camiye götürmüşler,

-Hoca başlamış anlatmaya ,Bir yer vardır ki orada zengin fakir ayırımı yoktur. Dertli giren neşeli olur.

Oraya giren herkesin gönlü ferahtır. Bilim bakalım burası neresidir ? Bekri Mustafa yanıt vermiş

-Neresi olacak Meyhane.

OYNAMA MURAT

Dördüncü Murat gene bir gün tebdili kıyafet Balıkpazarındaki kaçak Meyhaneleri gezerken Bekri

ye rastlamasın mı , Bekri Dördüncü Murat ı görünce elindeki testiciği arkasına gizlemek istemiş

Murat uzat elini deyince boş elini uzatmış, öteki elini uzat emrini alınca testiyi tutan elini değiştirmiş

Murat gülerek buyruk vermiş bu kez, iki elini birden uzat, Bekri hemen sırtını duvara dayAyarak testiyi sırtına kıstırıp, ellerini uzatmış, Murat hınzır hınzır bir edayla ,şimdi bana doğru gel deyince de dayanamamış,

-Oynama Murat, Testiyi kırdıracaksın.

EVİME BİNECEĞİM.

Bir gün zabit bekri Mustafa'yı yolun kenarında beklerken bulurlar. zil zurna sarhoştur.

"ulan ne geziyorsun bur da bu gece vakti, niye evinde değilsin" diye kükrer. bekri telaşsız verir cevabı.

- Ben gezmiyorum, dünya dönüyor, birazdan benim evim de gelecek onu bekliyorum. gelince bizim eve bineceğim.

BEN DE YENİDEN İÇERİM

Nüktedan şahsiyet. bir gün bekri Mustafa ya:

- İhtiyarlığında ,bütün şu içtiğin rakılar burnundan gelecek, demişler... ve alınan cevap:

- Ne ala şey ,be birader! bende doldurur doldurur; yeniden içerim

İMAM BEKRİ

Bekri Mustafa, yoksul bir mahallede bir caminin önünden geçmektedir. O sırada musallada bir tabut vardır, fakat namazı kıldıracak imam ortalarda yoktur. Cemaatin beklemekten canı sıkılır ve başında kavuğu sırtında cübbesiyle ordan geçen Bekri Mustafa'yı hoca zannederek namazı kıldırmasını söylerler. Yok ben hoca değilim dese de dinlemezler ve zorla öne geçirirler. Bekri Mustafa namazı kıldırdıktan sonra tabutun örtüsünü açar ve ölünün kulağına bir şeyler fısıldar. Cemaat ölüye ne söylediğini merak eder.

Bekri Mustafa gülerek cevaplar: “Sen şimdi aramızdan ayrılıp ahirete gidiyorsun. Eğer orada, bu dünyanın ahvalini sana sorarlarsa, Bekri Mustafa imam oldu dersin. Onlar durumu anlar...” dedim. der.

SONRADAN ARAMAYAYIM

Bir gün ahbaplarından biri Bekri Mustafa’ya sorar:

- Niçin bu kadar içiyorsun? Bekri Mustafa cevap verir:

- Öldükten sonra kıyamete dek bekleyeceğimi düşünerek şimdiden fazla içiyorum ki sonradan aramayayım!

BEKRİ İLE VAİZ

Bir camide vazediliyormuş;

-Kim şarap içerse yarın ahirette fitil fitil burnundan getirilecek.

Bekri Mustafa bunu duyunca:

-Oohh! demiş, ne âlâ biz de doldurup doldurup çekeriz.

ALLAHIN RIZKI

Bekri'ye sorarlar:

-Niçin bu kadar çok içiyorsun? Biraz az içsen olmaz mı?

-Biz garip insanlarız demiş.Aza çoğa bakmayız.Bu gün az bulur az içeriz, yarın çok bulur çok içeriz.

-İyi ama sen her zaman çok içiyorsun.

Bekri kızar;

-Allahın verdiği rızkı da mı keseceksiniz be adamlar.