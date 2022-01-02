Bekrilik ne demek, TDK'ya göre Bekrilik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Bekrilik ne demek? Bekrilik TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi bekrilik kelimesi. Peki bekrilik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre bekrilik nedir, bekrilik kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

BEKRİLİK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Bekrilik kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre bekrilik kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Ayyaşlık



BEKRİLİK CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Ananın bekriliğinden neden meyus oluyorsun?

