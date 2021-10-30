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Belahet ne demek, TDK'ya göre Belahet kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Belahet kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Belahet ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Belahet nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Belahet kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Belahet ne demek, TDK'ya göre Belahet kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Belahet ne demek? Belahet TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi belahet kelimesi. Peki belahet ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre belahet nedir, belahet kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

BELAHET NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Belahet kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Belahet kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre belahet kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Alıklık

BELAHET CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Faziletle belahet aynı şey sayılıyor.

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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