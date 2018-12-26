Belçika Mahkemesinden DEAŞ militanlarıyla evli olan 2 kadın vatandaşı için hükümete talimat

BRÜKSEL (İHA) – Belçika Mahkemesi, DEAŞ militanlarıyla evli olan 2 kadın vatandaşı ve 6 çocuğunun Suriye'de YPG'nin kontrolündeki kamptan alınarak ülkesine getirilmesi için hükümete talimat verdi. Hükümet 40 gün içinde talimatı yerine getiremezse çocuk başına günlük 5 bin Euro, toplam 1 milyon Euro tazminat ödeyecek.

Belçika Mahkemesi, vatandaşı olan Tatyana Wielandt ve Büşra Abouallal adlı iki kadın ve 6 çocuğunun YPG'nin kontrolünde olan bir kampta yaşadığını tespit etti. Mahkeme, eşleri DEAŞ militanı olan iki kadının ülkeye geri getirilmesi için hükumete talimat verdi. Mahkeme kararınca, hükümetin 40 gün içinde talimatı yerine getirmemesi halinde çocuk başına günlük 5 bin Euro (30 bin TL), toplamda 1 milyon Euro (6 milyon TL) tazminat ödeyeceği belirtildi.

Belçika Dışişleri Bakanlığından bir yetkili durumun Adalet ve İçişleri Bakanlığı ile değerlendirileceğini açıkladı.

Suriye'de DEAŞ için savaşmaya giden birçok Avrupalı militanın aileleri PYD'nin 3 kampında tutuluyor.