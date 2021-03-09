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Belçika'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Belçika'nın Bayrağı Nasıldır?

Belçika'nın Başkenti, Para Birimi, Bayrağı, Ülke ve Başkent isimlerinin farklı telaffuzları, Belçika'nın resmi veya yerel dilleri merak edilen konular arasında yer almaktadır. Haberimizden Belçika hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere rahatlıkla erişebilirsiniz.

Belçika'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Belçika'nın Bayrağı Nasıldır?

Belçika veya resmî adıyla Belçika Krallığı, Batı Avrupa'da bulunan bir devlettir. Avrupa Birliği'ne üyedir. Birliğin ve NATO gibi bazı uluslararası organizasyonların merkezlerini barındırır.Belçika adı, Kelt ve Cermen karışımı bir halk olan Belgae'lerin yaşadığı, Roma eyaleti Gaul'ün en kuzeyindeki Gallia Belgica'dan kaynaklanır.

Belçika'nın Başkenti?

“Brüksel” şehri Belçika'nın başkentidir.

Belçika'nın Para Birimi Nedir?

EuroBelçika'nın para birimidir.

Belçika'nın Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?

Belçika'nın telefon alan kodu : + 32

Belçika'nın Türkçe Ülke Telaffuzu

Belçika

Belçika'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Belçika'nın Bayrağı Nasıldır?

Belçika'nın Türkçe Başkent Telaffuzu

Brüksel

Belçika'nın İngilizce Ülke Telaffuzu

Belgium

Belçika'nın İngilizce Başkent Telaffuzu

Brussels

Belçika'nın Başkent Ülke İçi Telaffuzu

Brussel - Bruxelles - Brüssel

Belçika'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Belçika'nın Bayrağı Nasıldır?

Belçika'nın Ülke Adının Ülke İçi Söylemi

België - Belgique - Belgien

Belçika'nın Resmi veya Yerel Diller Alfabeler

Felemenkçe - Fransızca - Almanca

Belçika'nın Bayrağı Nasıldır?

Belçika'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Belçika'nın Bayrağı Nasıldır?

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