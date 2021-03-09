Belçika'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Belçika'nın Bayrağı Nasıldır?
Belçika'nın Başkenti, Para Birimi, Bayrağı, Ülke ve Başkent isimlerinin farklı telaffuzları, Belçika'nın resmi veya yerel dilleri merak edilen konular arasında yer almaktadır. Haberimizden Belçika hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere rahatlıkla erişebilirsiniz.
Belçika veya resmî adıyla Belçika Krallığı, Batı Avrupa'da bulunan bir devlettir. Avrupa Birliği'ne üyedir. Birliğin ve NATO gibi bazı uluslararası organizasyonların merkezlerini barındırır.Belçika adı, Kelt ve Cermen karışımı bir halk olan Belgae'lerin yaşadığı, Roma eyaleti Gaul'ün en kuzeyindeki Gallia Belgica'dan kaynaklanır.
Belçika'nın Başkenti?
“Brüksel” şehri Belçika'nın başkentidir.
Belçika'nın Para Birimi Nedir?
“Euro”Belçika'nın para birimidir.
Belçika'nın Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?
Belçika'nın telefon alan kodu : + 32
Belçika'nın Türkçe Ülke Telaffuzu
Belçika
Belçika'nın Türkçe Başkent Telaffuzu
Brüksel
Belçika'nın İngilizce Ülke Telaffuzu
Belgium
Belçika'nın İngilizce Başkent Telaffuzu
Brussels
Belçika'nın Başkent Ülke İçi Telaffuzu
Brussel - Bruxelles - Brüssel
Belçika'nın Ülke Adının Ülke İçi Söylemi
België - Belgique - Belgien
Belçika'nın Resmi veya Yerel Diller Alfabeler
Felemenkçe - Fransızca - Almanca