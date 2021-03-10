Belçika'nın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Belçika'nın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Belçika veya resmî adıyla Belçika Krallığı, Batı Avrupa'da bulunan bir devlettir. Avrupa Birliği'ne üyedir. Birliğin ve NATO gibi bazı uluslararası organizasyonların merkezlerini barındırır.Belçika adı, Kelt ve Cermen karışımı bir halk olan Belgae'lerin yaşadığı, Roma eyaleti Gaul'ün en kuzeyindeki Gallia Belgica'dan kaynaklanır.

Belçika'nın Nüfusu Kaç Kişidir?

Belçika14800000 Kişilik nüfusa sahiptir ve Dünya'daki tüm ülkeler arasında nüfus sıralamasında 74. sırada yer almaktadır. Dünya Nüfusuna oranının % 0,0019 olduğu görülmektedir.

Belçika'nın Müslüman Nüfus sayısı 281000 kişidir. Müslüman Nüfus Yüzdesi 3 olarak rakamlara yansımıştır.

Belçika'nın Yüzölçümü Kaçtır?

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda Belçika'nın yüz ölçümü 30695 km² olarak kayıtlara geçmiştir. Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Belçika'nın Karasal ve Su Yüzölçümü Kaçtır?

Su Alanı: 250 km² Karasal Alan : 30278 km²

Belçika'nın Haritadaki Yeri / Konumu