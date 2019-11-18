Belçim Bilgin yeni aşkıyla görüntülendi

2006 yılında nikah masasına oturan oyuncu Belçim Bilgin ile meslektaşı Yılmaz Erdoğan, geçtiğimiz sene Aralık ayında tek celsede boşandı. Erdoğan'la 12 yıllık evliliğini sonlandıran Belçim Bilgin yeni erkek arkadaşıyla Los Angeles'ta ortaya çıktı.

İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİLER

Ünlü oyuncu, bu yıl 2'ncisi düzenlenen Hollywood Türk Filmleri Festivali'ne yazılım dünyasında danışmanlık yapan yeni sevgilisi Alfredo Di Blasio'yla katıldı. Yarı İtalyan yarı Kanadalı olan ve Kanada'da yaşayan Di Blasio, daha önce ünlü Amerikalı oyuncu Lana Parrilla ile evlenmişti. Çiftin 4 yıllık evlilikleri 2018'de sona ermişti. Bilgin ve Di Blasio'nun aşklarının ise kısa süre önce başladığı öğrenildi. Alfred Di Basio'nun önceki evliliğinden üç oğlu bulunuyor.

"SEVGİ VE SAYGI DOLU BİR ŞEKİLDE BİTTİ"

51 yaşındaki Yılmaz Erdoğan, biten evliliği hakkında "Sevgi ve saygı dolu bir şekilde bitti. Adliyeye el ele girdik, kol kola çıktık" demişti.

REKLAMCIYLA AŞK YAŞAMIŞTI

Oyuncu Belçim Bilgin, geçtiğimiz aylarda reklamcı Selim Can Çelik ile aşk yaşamaya başlamış ve samimi pozlarını Instagram hesabından yayınlamıştı. Ancak çiftin mutlulukları kısa sürdü.