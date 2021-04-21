Belde isminin anlamı nedir, Belde ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Belde isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Belde ismi ne demek, Belde ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Belde isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Belde İsminin anlamı nedir? TDK Belde anlamı:

Belde ismi TDK'da İlçeden küçük, belediye ile yönetilen yer ve ya mekân, yer, çevre anlamlarında geçmektedir.

Belde İsmi Kuranda geçiyor mu?

Kuran'da Belde ismi geçmemektedir.

Belde isminin kökeni:

Belde ismi Farsça kökenli bir isimdir. Türkiye'de 80 kişi Belde ismini kullanmaktadır.

Belde isminin cinsiyeti:

Kız ismi olarak kullanılmaktadır.

Belde isminin rengi:

Yosun Yeşili

Belde ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 5 harf bulunmaktadır.

Belde isminin Harf Analizi Nedir ?

Belde ismi 5 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

B : Sezgisel, sakin

E : İletişim, duygusal karışık

L : Sanatsal, naif, yetenekli

D : Üstün güçler, güçlü

E : İletişim, duygusal karışık

Belde isminin Numerolojisi Kaçtır?

Belde ismi 5 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

B : 2

E : 6

L : 15

D : 5

E : 6

= 34 – Belde İsminin Numeroloji Toplamı 34’dir.

Belde isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Belde ismi 5 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Belde isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

B: 2 E: 5 L: 3 D: 4 E: 5 = 19

1 + 9 = 10 Kader sayısıdır

Belde isminin 10 kader sayısına göre kişilik özellikleri

10 – Ülkücü özellikleri ile kendini göstermiştir. Sezgi gücünü artmıştır. Keşif yeteneğini geliştirerek duyarlı bir bireye dönüşmüştür. Fanatikliği azımsanmayacak derecededir. Sanatsal özellikleri ile fark edilir. Hayal kurmaktan vazgeçmez, olayları tahmin etme gücü üst seviyededir. Sakin kalmalı ve gergin olmamalıdır. Her söylenen ve yapılana karşı aşırı duyarlı olmamaya gayret etmelidir

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