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  3. Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'dan çocuklara 'özel' jest! Ramazan Karavanı, çocuklar için yollara çıktı

Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'dan çocuklara 'özel' jest! Ramazan Karavanı, çocuklar için yollara çıktı

Tuzla Belediyesi’nin Ramazan ayı içerisinde düzenlediği etkinlerden bir tanesi olan Ramazan Karavanı, çocuklar için yollara çıktı. Ramazan ayı boyunca 10 farklı noktada çocuklar için eğlence götürecek olan Ramazan Karavanı’nın ilk durağı, Aydınlı Mahallesi oldu.

Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'dan çocuklara 'özel' jest! Ramazan Karavanı, çocuklar için yollara çıktı

Ramazan Karavanı, Tuzlalı çocuklar için yollara çıktı.

İçeriğinde illüzyon gösterileri, tahta bacak gösterisi, palyaço gösterisi, maskot gösterileri, animatörler, Hacivat Karagöz oyunları, balon şovları ve atölye çalışmaları bulunan Ramazan Karavanı, çocuklara unutulmaz bir gün yaşatacak.

RAMAZAN AYI BOYUNCA SÜRECEK

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın çocuklar için özel olarak hazırlattığı Ramazan Karavanası, Ramazan ayı boyunca Tuzla’nın 10 farklı noktasında çocuklarla buluşacak. Ramazan Karavanının ilk durağı, Aydınlı Mahallesi oldu. Aydınlı Mahallesi çocukları iftar saatine kadar keyifli anlar yaşadılar.

Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'dan çocuklara 'özel' jest! Ramazan Karavanı, çocuklar için yollara çıktıBelediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'dan çocuklara 'özel' jest! Ramazan Karavanı, çocuklar için yollara çıktı

Bölge Gündem Editör Ekibi
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