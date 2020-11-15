Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın ardından Belediye Kütahyaspor forması giyen Güven Güneri, kulübü tarafından hem para cezasına çarptırıldı hem de kadro dışı bırakıldı.

Genç oyuncu Güven Güneri sosyal medya hesabından yağtığı 'Olmasaydı da olurduk' paylaşımının ardından tepkileri üzerine çekti.

Güneri'nin paylaşımından dolayı kulübü tarafından para cezasına çarptırıldı.

SÜRESİZ KADRO DIŞI BIRAKILDI!

Belediye Kütahyaspor sosyal medyada 'BİLGİLENDİRME Futbolcumuz Güven Güneri, Yönetim Kurulumuzun almış olduğu karar doğrultusunda sosyal medya hesaplarından tasvip etmediğimiz paylaşımlarından dolayı, para cezasına çarptırılmış ve süresiz kadro dışı bırakılmıştır. Kamoyuna saygılarımızla duyurulur.' açıklamasında bulundu.

İşte Güven Güneri'nin tepki çeken paylaşımı;

GÜVEN GÜNERİ KİMDİR?

22 Eylül 1987 doğumlu 33 yaşındaki futbolcu Güven Güneri şimdiler de Belediye Kütahya Spor Kulübü'nde yer alıyor. İstanbul doğumlu olan Güneri 75 kilo ve 1.82 boyunda.