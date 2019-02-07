Belediyeler meyve ve sebzeyi nasıl ucuza satacak? Uygulama nasıl işleyecek?

Bundan sonra Belediyeler ucuza meyve ve sebze satacaklar. Peki bu nasıl olacak? Ucuza meyve sebze nasıl satılacak? Kimilerinin yüzünü güldüren bu uygulama ilk olarak Ankara ve İstanbul'da başlayacak. Peki vatandaş nasıl ucuz meyve sebze yiyecek? İşte uygulamanın detayları...

BELEDİYELER NASIL UCUZA MEYVE SEBZE SATACAK? UYGULAMA NASIL İŞLEYECEK?

İşte CNN Türk Ankara temsilcisi Dicle Canova'nın ucuz meyve sebze satışı hazırlığı ile ilgili olarak canlı yayında paylaştığı detaylar:

Tarım Bakanı Ankara ve İstanbul Büyükşehir Başkanları ve genel sekreterleri işle toplantı yaptı.

Toplantıda bu sürecin nasıl işletileceğini kendileriyle paylaştı.

Buna göre belediyeler şehrin çeşitli noktalarında sabit satış merkezleri belirleyecek.

Bunların daha çok küçük dükkanlar şeklinde olacağı belirtiliyor.

BELEDİYELER MEYVE SEBZEYİ NASIL ALACAK?

Meyve sebze üreticinden Tarım Bakanlığı’na bağlı olan Tarım Kredi Kooperatifi aracılığı ile satın alınacak.

Belediyeler de Tarım Kredi Kooperatifi’nden ürünler satın alacak. Sonrasında da şehrin çeşitli yerlerindeki sabit satış noktalarından doğrudan tüketiciye sunulacak bu ürünler.

Arada komisyon ve aracı olmayacağı için ve kar amacı da güdülmediği için doğrudan üreticiden satın alınan fiyat üzerinden tüketiciye satılmış olacak meyve sebze.

Belediye de tarım kredi kooperatifine ödediği parayı tüketiciden karşılayacak.

TARIM KREDİ KOOPERATİFİ ARACILIĞIYLA SATIN ALINACAK

Buna göre; belediyeler, şehrin çeşitli noktalarında sabit satış merkezleri belirleyecek. Bunların daha çok küçük dükkanlar şeklinde olacağı belirtiliyor.

Meyve sebze üreticinden, Tarım Bakanlığı’na bağlı olan Tarım Kredi Kooperatifi aracılığı ile satın alınacak.

ARADA ARACI OLMAYACAK

Belediyeler de Tarım Kredi Kooperatifi’nden ürünler satın alacak. Sonrasında da şehrin çeşitli yerlerindeki sabit satış noktalarından, doğrudan tüketiciye sunulacak bu ürünler.

Arada komisyon ve aracı olmayacağı için ve kâr amacı da güdülmediği için meyve sebze, doğrudan üreticiden satın alınan fiyat üzerinden tüketiciye satılmış olacak.

Belediye de tarım kredi kooperatifine ödediği parayı tüketiciden karşılayacak.

HALK EKMEK FORMÜLÜ

Çarşı ve pazarlarda artan meyve ve sebze fiyatları ocak ayında rekor kırmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grup toplantısında, pazarlardaki fiyatlar konusunda vatandaşı rahatlatan mesajlar vermişti.

Sebze ve meyve fiyatlarını dengelemek için Halk Ekmek benzeri bir formülü gerçekleştirileceğini ifade etmişti.

BİBERİN MERSİN - İSTANBUL YOLCULUĞU

Mersin'den 2 liraya yola çıkan ürün, nakliye ile birlikte 4 liraya ulaşıyordu. Bunun üzerine İstanbul Hali'nde 1 lira daha zamlanan ürün, pazarcının da 1 lira eklemesiyle 6 liralık fiyata ulaşıyordu.