Belediyenin yapması gereken hizmeti yapmayınca iş vatandaşa kaldı

Sultanhisar İlçesine bağlı köylerde yaşayan vatandaşlar belediyeden çok dertli cenaze günü bile temizlik yapmayan belediyeye tepki göstererek mahallenin temizliğini kendileri yaptı.

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Belediyenin yapması gereken hizmeti yapmayınca iş vatandaşa kaldı

Sultanhisar İlçesine bağlı köylerde yaşayanlar Sultanhisar Belediyesi'nden hizmet göremeyince belediyenin yapması gereken işleri kendileri yapmaya başladı.

İlçeye bağlı Eskihisar Köyü'nde cenaze olmasına rağmen cenaze evinin bulunduğu mahallenin sokaklarını temizliğini yapmayan Sultan Hisar Belediyesi'nin Başkanı Osman Yıldırımkaya'ya sitem eden Muhtar Selman Serçe, "Köyümüzün temizliğini artık gönüllü vatandaşlar yapmak zorunda kalıyor" dedi.

Aydın Büyükşehir olduktan sonra tüm mal varlığı ve yerel imkanları ellerinden alınarak ilçe belediyelerine devredilen köyler, bağlı bulunduğu ilçe belediyeleri hizmet vermeyince ciddi sıkıntı yaşamaya başladı. Eskiden pek çok sorununu kendi köy bütçesinden çözen muhtarlar, köyün tüm gelirleri ilçe belediyesine aktarılınca hem gelirlerinden hem de hizmet alamamaktan dert yanıyor. Sultanhisar İlçesi'ne bağlı Eskihisar Köyü'nde Sultanhisar Belediyesi'nden hizmet alamadıklarını belirten köy sakinleri Başkan Osman Yıldırımkaya'ya sitem etti.

İlçe Belediyesi'ne bağlı ekiplerin köye uğramaz odluğunu belirten Köy Muhtarı Selman Serçe, "Köyümüzde cenaze vardı. Cenazenin olduğu evin sokakları ot çöp içinde. Cenaze dolayısıyla sadece cenaze evinin bulunduğu mahallenin sokağının temizlenmesini istedik. Belediye ekipleri bunu da yapmayınca halkımız temizliği kendisi yapmak zorunda kaldı" diye konuştu.

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