Belen ne demek, TDK'ya göre Belen kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Belen ne demek? Belen TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi Belen kelimesi. Peki Belen ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Belen nedir, Belen kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

BELEN NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Belen kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre Belen kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bel

- Tepe

- Bayır

- Dağ üzerindeki yüksek geçit, dik dağ yolu

- Hatay iline bağlı ilçelerden biri

