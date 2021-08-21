Belgeler imzalandı! Japonya, Suriyelilerden etkilenen yerel yönetimlere kredi sağlayacak

Japonya Japonya Dışişleri Bakanı Motegi Toshimitsu, resmi ziyaretler kapsamında Dışişleri Bakanlığında Bakan Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede Japonya ile ikili ilişkilerin yanı sıra güncel bölgesel ve uluslararası konular ele alındı.

Görüşmeye ilişkin olarak Japonya'nın Ankara Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, ise" Görüşmeler sırasında iki Bakan tarafından, Suriyeli göçmenlerin ülkeye girişinden etkilenen Türkiye’nin yerel yönetimlerine sosyal altyapı sağlanması amacıyla temin edilecek 45 milyar Japon Yeni üst limitli kredi ile ilgili karşılıklı resmi belgeler imzalanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre kredinin faizi Japon Yeni cinsinden 6 Ay LIBOR + 95 bp (Faiz oranı alt sınırı: Yüzde 0,1), ödeme süresi ise 7 yılı geri ödemesiz olmak üzere 25 yıl olarak belirtildi.