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Belgi ne demek, TDK'ya göre Belgi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Belgi kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Belgi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Belgi nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Belgi kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Belgi ne demek, TDK'ya göre Belgi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Belgi ne demek? Belgi TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi belgi kelimesi. Peki belgi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre belgi nedir, belgi kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

BELGİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Belgi kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre belgi kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bir şeyi benzerlerinden ayıran özellik, alamet, nişan
- Şiar

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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