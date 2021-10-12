Belgi ne demek, TDK'ya göre Belgi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Belgi ne demek? Belgi TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi belgi kelimesi. Peki belgi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre belgi nedir, belgi kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

BELGİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Belgi kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre belgi kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bir şeyi benzerlerinden ayıran özellik, alamet, nişan

- Şiar

