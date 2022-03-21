Belgit ne demek, TDK'ya göre Belgit kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Belgit ne demek? Belgit TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi belgit kelimesi. Peki belgit ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre belgit nedir, belgit kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

BELGİT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Belgit kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre belgit kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Senet

- Bir önermeyi tanıtlamak için gösterilen ve daha önce doğru diye kabul edilen başka önerme, hüccet, burhan

