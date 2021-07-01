Belhanda hangi takımda 2021? Belhanda hangi takıma gitti, transfer oldu? Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra hangi takıma gideceği merak konusu olan Faslı yıldız Younes Belhanda'nın yeni takımı belli oldu. Bunun üzerine Belhanda hangi takımda 2021? Belhanda hangi takıma gitti, transfer oldu? sorularına yanıt aranıyor.

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Transfer döneminde adı birçok kulüple anılan, hatta Galatasaray'a yeniden döneceği söylenen Faslı orta saha oyuncusu Younes Belhanda'nın yeni takımı belli oldu. Avrupa'da istediği ücretleri bulamayan Belhanda, Süper Lig'de kaldı. Peki Belhanda hangi takımda 2021? Belhanda hangi takıma gitti, transfer oldu? BELHANDA HANGİ TAKIMDA 2021? BELHANDA HANGİ TAKIMA GİTTİ, TRANSFER OLDU? Younes Belhanda, 1 Temmuz 2021 Perşembe gününde Adana Demirspor'a transfer oldu. 30 yaşındaki futbolcu ile Adana Demirspor, 3 yıllık anlaşma sağladı. Adana Demirspor'dan transfere ilişkin yapılan açıklamada," Kulübümüz Younes Belhanda ile 3 yıllık anlaşma sağlamıştır. Hoş geldin " ifadelerine yer verildi. BELHANDA GALATASARAY PERFORMANSI Galatasaray formasıyla 131 maça çıkan Belhanda, 22 gol attı, 26 asist yaptı. Belhanda (31), 2020-2021 sezonunda çıktığı 28 maçta 8 gol, 3 asistlik katkı sağlamıştı. Tayfun Altuntaş Editör