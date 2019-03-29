Belhanda uçağı kaçırdı, Türkiye'ye dönemedi

Galatasaray'ın tecrübeli orta saha oyuncusu Younes Belhanda, ülkesi Fas'ın Arjantin ile oynadığı karşılaşmanın sonrasındaki gün Türkiye'ye dönemedi.

Ülke basınında yer alan özel habere göre, Faslı futbolcu Belhanda'nın normal şartlarda ertesi gün Türkiye'ye dönmesi beklenirken uyanamayıp uçağı kaçırdığı yazıldı.

Fas-Arjantin maçından sonra arkadaşlarıyla kaldıkları otele çok geç saatlerde dönen Belhanda'nın sabah erken uyanamayıp, Türkiye'ye döneceği uçağı yakalayamadığı bildirildi.

Fas'da yayın yapan medya kuruluşlarından 7TV'nin aktardığı habere göre, Fas'ın Tangier şehirindeki bir otelde kalan Belhanda, çarşamba sabahı kalkamayıp uçağı kaçırdıktan sonra hemen milli takım yetkilililerle iletişime geçip yeni bir uçak bileti talep etti. Belhanda durumu sonra Galatasaraylı yetkililerle paylaştı