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  3. Bella Thorne yine yürekleri hoplattı! Şimdi de TikTok'u salladı!

Bella Thorne yine yürekleri hoplattı! Şimdi de TikTok'u salladı!

Yaşam tarzı, ilişkileri, imajı ile sık sık eleştirilen Amerikalı oyuncu ve şarkıcı Bella Thorne şimdi de TikTok'ta gündem oldu. Thorne arkadaşı Carrington Durham ile flörtöz hallerini paylaştı.

Ünlü oyuncu Bella Thorne yine adından söz ettirecek bir olaya imza attı. İlginç yaşam tarzı ve ilişkileri ile sık sık skandallarla anılan Bella Thorne yine gündem oldu. 

Bella Thorne yine yürekleri hoplattı! Şimdi de TikTok'u salladı!

Geçtiğimiz günlerde yetişkinlere yönelik bir sosyal medya platformu olan OnlyFans'a katılan Thorne 24 saat içinde 1 milyon dolar kazanarak rekor kırmıştı.

Bella Thorne yine yürekleri hoplattı! Şimdi de TikTok'u salladı!

Instagram'da da cesur pozlarını paylaşan Bella Thorne şimdi de TikTok paylaşımıyla dikkat çekti. Bella Thorne, TikTok'a iyi arkadaşı Carrington Durham'ı ile beraber müstehcen bir video yükledi ve sınırları zorlamaya devam etti. Thorne paylaşımına ise "Beni tanıyorsan eskiden sarışın olduğumu bilirdin ve sadece arkadaşlarımla dalga geçiyorum" notunu ekledi.

TikTok'ta 5 milyona yakın takipçisi olan Bella, eğlence dolu son klibinde 800.000'den fazla görüntülendi.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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