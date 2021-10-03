Belletici ne demek, TDK'ya göre Belletici kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Belletici ne demek? Belletici TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi belletici kelimesi. Peki belletici ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre belletici nedir, belletici kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

BELLETİCİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Belletici kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre belletici kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Çalıştırıcı, öğretici, belletmen, müzakereci

