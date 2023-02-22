Bello Lukman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bello Lukman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Bello Lukman kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Bello Lukman ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.