Bello Lukman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bello Lukman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bello Lukman adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Bello Lukman Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Bello Lukman 3 Ekim 2002 tarihinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Bello Lukman Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BADIG yapmaktadır. Bello Lukman, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Abia Warriors FC futbol takımında oynamaktadır. Abia Warriors FC takımına - tarihinde katılmıştır. Bello Lukman'nin Abia Warriors FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Bello Lukman Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Bello Lukman Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Bello Lukman şuan Abia Warriors FC takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.
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