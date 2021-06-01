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Belma isminin anlamı nedir, Belma ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Belma ismi; çok güzel, ay yüzlü, ay gibi parlak anlamına gelmektedir. Bu içeriğimizde Belma isminin özellikleri, isim analizi, kader sayısı, Belma isminin Kuran’da geçip geçmediği,  isminin kökeni, cinsiyeti, harf sayısı ve rengi gibi bir çok araştırmayı sizler için yayınlıyoruz.

Belma isminin anlamı nedir, Belma ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Belma isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Belma ismi ne demek, Belma ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor. 

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Belma isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Belma İsminin anlamı nedir? TDK Belma anlamı:

Belma ismi TDK'da tanımlanmamaktadır.

Belma İsmi Kuranda geçiyor mu?

Belma ismi Kuran'da geçmemektedir.

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Belma isminin kökeni:

Belma ismi Farsça  kökenli bir isimdir. Türkiye'de 6961 kişi tarafından kullanılmaktadır.

Belma isminin cinsiyeti:

Kız ismi olarak kullanılmaktadır.

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Belma isminin rengi:

Mandalina

Belma ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 5 harf bulunmaktadır.

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Belma isminin Harf Analizi Nedir ?

Belma ismi 5 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

B: Sezgisel, sakin

E: İletişim, duygusal karışık

L: Sanatsal, naif, yetenekli

M: Ticari Zekȃ, manevi güç, anaç

A: Öncü, lider, mantıklı

Belma isminin Numerolojisi Kaçtır?

Belma ismi 5 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

B: 2

E: 6

L: 15

M: 16

A: 1

= 40 Belma İsminin Numeroloji Toplamı 40’dir.

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Belma isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Belma ismi 5 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Belma isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

B: 2E: 5L: 3M: 4A: 1 = 15

1 5= 6Kader sayısıdır

Belma isminin 6kader sayısına göre kişilik özellikleri

6– Tam bir aşk adamı olduğu kadar bir o kadar da kıskanç bir yapısı vardır. Her şeye karışsa da asla sorumluluklarından ödün vermez. Sevdiği kişiye daima anlayışlı bir şekilde davranır ve onun için her şeyi yapar. Güvenilir, koruyucu ve sağlam bir karaktere sahip olması sebebi ile sevdikleri için her türlü fedakarlığa hazırdır. Mutlu ve sıcak bir kişiliğe sahiptir. Kötümserliğin ve ihmalkarlığın yanından bile geçmemiştir. Daima iyimser davranmaya ve bulunduğu ortamdaki olumsuzlukları ortadan kaldırmaya çalışır.

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