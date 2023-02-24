Belmin Halilovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Belmin Halilovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Belmin Halilovic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Belmin Halilovic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Belmin Halilovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Belmin Halilovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Belmin Halilovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Belmin Halilovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Belmin Halilovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Belmin Halilovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Belmin Halilovic 24 Mart 1997 tarihinde Sarajevo şehrinde doğmuştur.  Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Belmin Halilović şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Belmin Halilovic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Belmin Halilovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Alfa Modriča futbol takımında oynamaktadır. FK Alfa Modriča takımına 29 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Belmin Halilovic'nin FK Alfa Modriča ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Belmin Halilovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Belmin Halilovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Belmin Halilovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Belmin Halilovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

19 Şubat 2014 yılında FK Olimpik U19

9 Ağustos 2016 yılında Novi Grad S.

23 Şubat 2018 yılında NK Iskra Bugojno

16 Ağustos 2018 yılında Travnik

31 Temmuz 2019 yılında Simm-Bau

13 Temmuz 2020 yılında FK Alfa Modriča

28 Temmuz 2020 yılında Mladost

5 Şubat 2021 yılında NK Odzak 102

19 Ağustos 2021 yılında Skugric

28 Şubat 2022 yılında NK Odzak 102

29 Temmuz 2022 yılında FK Alfa Modriča

Belmin Halilovic kimdir

Belmin Halilovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Belmin Halilovic şuan FK Alfa Modriča takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Belmin Halilovic nereli

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