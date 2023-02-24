Belmin Kobilica kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Belmin Kobilica Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Belmin Kobilica adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Belmin Kobilica Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Belmin Kobilica 22 Haziran 1993 tarihinde Kakanj şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Belmin Kobilica Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Belmin Kobilica, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Rudar Kakanj futbol takımında oynamaktadır. FK Rudar Kakanj takımına 1 Ağustos 2016 tarihinde katılmıştır. Belmin Kobilica'nin FK Rudar Kakanj ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Belmin Kobilica Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Belmin Kobilica isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Belmin Kobilica Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Belmin Kobilica futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında FK Rudar Kakanj

20 Temmuz 2015 yılında Mladost Kakanj

1 Ağustos 2016 yılında FK Rudar Kakanj

Belmin Kobilica Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Belmin Kobilica şuan FK Rudar Kakanj takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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