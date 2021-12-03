"Ben ateistin tekiyim" diyen İlyas Salman vasiyetini ilk kez açıkladı! Söyledikleri duyanların şaşırmasına neden oldu!

71 yaşındaki Yeşilçam yıldızı İlyas Salman, Magazin Noteri programına konuk oldu. Gazeteci Ali Eyüboğlu'nun sorularını yanıtlayan Salman, ''Ateist İlyas Salman'ın ailesine bir vasiyeti var mıdır?'' sorusuna verdiği yanıtla dikkatleri üzerine çekti.

Yeşilçam, rol aldığı filmler, sanatçı arkadaşları hakkındaki konularla ilgili konuşan İlyas Salman, özel hayatına dair bilinmeyenleri de anlattı.

"DÜNYADAKİ KİRİMLE GİTMEK İSTERİM"

Salman, Ali Eyüboğlu'nun "Bütün kayıtlarda ateist olduğunuz geçiyor. Ateist İlyas Salman'ın bir vasiyeti var mı?" sorusuna;

"Vasiyetim şöyle; başıma ne alevi dedesi ne sünni hocası gelecek. Ne haham gelecek ne papaz gelecek. Gelmesin dedim. Benim arkadaşlarım, yoldaşlarım toplanacaklar, türküleri, şarkıları ve şiirleriyle uğurlayacaklar. Ve yıkamayacaklar beni, dünyadaki kirimle gideceğim. Hangi elbiseyle ölmüşsem o elbiseyle gömüleceğim…" şeklinde yanıt verdi.

''APTAL DEĞİLİM''

Öte yandan geçmişte verdiği röportajlarda ateist olduğunu açıklayan İlyas Salman, ''Cennete ve cehenneme inanmıyorum. Ben ateistin tekiyim. Kendi yarattığım şeye tapacak kadar aptal değilim'' sözleriyle, günlerce tepkilerin odağında yer almıştı.