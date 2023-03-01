Ben Barclay kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ben Barclay Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ben Barclay adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Ben Barclay Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Ben Barclay 7 Ekim 1996 tarihinde Manchester şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Benjamin Philip Barclay şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Ben Barclay Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wasserman yapmaktadır. Ben Barclay, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Carlisle United futbol takımında oynamaktadır. Carlisle United takımına 4 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ben Barclay'nin Carlisle United ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.
Ben Barclay Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Ben Barclay futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2013 yılında Brighton U18
1 Temmuz 2015 yılında Brighton U21
4 Ocak 2019 yılında Notts County
31 Mayıs 2019 yılında Brighton U23
16 Temmuz 2019 yılında Accrington St.
2 Ağustos 2021 yılında Stockport
28 Ocak 2022 yılında Yeovil Town
25 Şubat 2022 yılında Stockport
4 Temmuz 2022 yılında Carlisle United
31 Mayıs 2023 yılında Stockport
Ben Barclay Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Ben Barclay şuan Carlisle United takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.
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