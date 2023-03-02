Ben Chapman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ben Chapman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ben Chapman adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Ben Chapman Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Ben Chapman 31 Aralık 1998 tarihinde Aylesbury şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Benjamin Scott Chapman şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Ben Chapman Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Ebbsfleet United futbol takımında oynamaktadır. Ebbsfleet United takımına 24 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Ben Chapman'nin Ebbsfleet United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Ben Chapman Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?
http://twitter.com/b_chapman46
Ben Chapman Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Ben Chapman futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2017 yılında FC Gillingham
1 Temmuz 2019 yılında Dulwich Hamlet
24 Temmuz 2020 yılında Ebbsfleet
Ben Chapman Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Ben Chapman şuan Ebbsfleet United takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.
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