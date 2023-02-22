Ben Curtis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ben Curtis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ben Curtis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Ben Curtis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Ben Curtis 27 Mart 2004 tarihinde Navan, Meath şehrinde doğmuştur. İrlanda uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Ben Curtis Defans mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Quorum Sports Advisors yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Drogheda United FC futbol takımında oynamaktadır. Drogheda United FC takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Ben Curtis'nin Drogheda United FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.
Ben Curtis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Ben Curtis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
25 Temmuz 2021 yılında St. Pat's U19
19 Ocak 2022 yılında St. Pat's
1 Ocak 2023 yılında Drogheda United
Ben Curtis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Ben Curtis şuan Drogheda United FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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